Calian Technologies Aktie

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WKN DE: A2AGT0 / ISIN: CA12989J1084

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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Calian Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Calian Technologies wird voraussichtlich am 13.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,853 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Calian Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,050 CAD in den Büchern gestanden.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 215,4 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 12,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 192,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,06 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,78 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 877,9 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 774,1 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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