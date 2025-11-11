Erste Schätzungen: Calian Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Calian Technologies präsentiert in der voraussichtlich am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

7 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,846 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,050 CAD erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 200,5 Millionen CAD aus – das entspräche einem Plus von 10,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 181,2 Millionen CAD in den Büchern standen.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,85 CAD im Vergleich zu 0,950 CAD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 771,5 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 746,6 Millionen CAD.

