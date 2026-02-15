Erste Schätzungen: California Resources präsentiert Quartalsergebnisse

California Resources wird voraussichtlich am 02.03.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,511 USD aus. Im letzten Jahr hatte California Resources einen Gewinn von 0,360 USD je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll California Resources mit einem Umsatz von insgesamt 777,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 926,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 16,06 Prozent verringert.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,12 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 4,62 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 11 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,34 Milliarden USD, gegenüber 2,96 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at