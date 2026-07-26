California Resources Aktie
WKN DE: A2QGVC / ISIN: US13057Q3056
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26.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: California Resources zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
California Resources präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,36 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte California Resources ein EPS von 1,92 USD je Aktie vermeldet.
Die Schätzungen von 10 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 960,2 Millionen USD – ein Plus von 16,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem California Resources 821,0 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Für das Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,99 USD im Vergleich zu 4,15 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 3,56 Milliarden USD, gegenüber 3,40 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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