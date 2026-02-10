Erste Schätzungen: California Water Service Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

California Water Service Group wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,359 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 7,61 Prozent auf 239,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte California Water Service Group noch 222,2 Millionen USD umgesetzt.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich auf einen Gewinn je Aktie von 2,32 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,25 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 1,01 Milliarden USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

