California Water Service Group Aktie
WKN: 850556 / ISIN: US1307881029
|
14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: California Water Service Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
California Water Service Group präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte California Water Service Group 1,03 USD je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 332,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 311,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu California Water Service Group
|
06:21
|Erste Schätzungen: California Water Service Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: California Water Service Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: California Water Service Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: California Water Service Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu California Water Service Group
Aktien in diesem Artikel
|California Water Service Group
|41,20
|0,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflation im Fokus: Dow stabil -- ATX leichter -- DAX höher -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische Markt gibt nach. Der deutsche Leitindex verbucht zur Wochenmitte Gewinne. Der Dow bewegt sich moderat aufwärts. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.