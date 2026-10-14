California Water Service Group Aktie

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WKN: 850556 / ISIN: US1307881029

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14.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: California Water Service Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

California Water Service Group präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,16 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte California Water Service Group 1,03 USD je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 332,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 311,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,55 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,15 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,11 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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