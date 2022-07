Erste Schätzungen: California Water Service Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

California Water Service Group lässt sich voraussichtlich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird California Water Service Group die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,530 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,750 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll California Water Service Group mit einem Umsatz von insgesamt 223,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 213,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,64 Prozent gesteigert.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,83 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 821,5 Millionen USD, gegenüber 790,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at