California Water Service Group Aktie

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WKN: 850556 / ISIN: US1307881029

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: California Water Service Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

California Water Service Group wird sich voraussichtlich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,218 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll California Water Service Group im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 210,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 204,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 3,09 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD, gegenüber 2,15 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 1,09 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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