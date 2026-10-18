Calix Aktie
WKN DE: A1CVEW / ISIN: US13100M5094
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Calix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Calix stellt voraussichtlich am 02.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,411 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,220 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Calix in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,56 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 304,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 265,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,72 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,260 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,19 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,00 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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