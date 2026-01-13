Calix Aktie

WKN DE: A1CVEW / ISIN: US13100M5094

13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Calix präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Calix äußert sich voraussichtlich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,387 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Calix ein EPS von -0,270 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Plus von 31,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 270,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 206,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,35 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,450 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 997,7 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 831,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Calix Inc

Analysen zu Calix Inc

Aktien in diesem Artikel

Calix Inc 45,40 2,71% Calix Inc

