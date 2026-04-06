Calix Aktie
WKN DE: A1CVEW / ISIN: US13100M5094
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06.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Calix vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Calix lädt voraussichtlich am 21.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,374 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Calix -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Calix in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 277,5 Millionen USD im Vergleich zu 220,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,78 USD, gegenüber 0,260 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,14 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,00 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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