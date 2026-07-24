Erste Schätzungen: Calumet präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Calumet wird sich voraussichtlich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,214 USD gegenüber -1,700 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Calumet in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden USD im Vergleich zu 1,03 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -1,354 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,390 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,58 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 4,14 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at