Erste Schätzungen: Cambricon Technologies A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Cambricon Technologies A wird voraussichtlich am 08.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,03 CNY aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 82,88 Prozent erhöht. Damals waren 1,11 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 70,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 3,01 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,77 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 9,62 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 3,31 CNY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 18,05 Milliarden CNY aus im Gegensatz zu 6,48 Milliarden CNY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at