Erste Schätzungen: Camden National informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camden National öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,6 Millionen USD gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,79 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,41 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 372,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at