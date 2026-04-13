Camden National Aktie
WKN: 930042 / ISIN: US1330341082
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Camden National informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Camden National öffnet voraussichtlich am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,25 USD je Aktie gegenüber 0,430 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
2 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 65,6 Millionen USD gegenüber 89,6 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 26,79 Prozent.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 4 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,41 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,84 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 274,7 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 372,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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