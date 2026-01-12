Erste Schätzungen: Camden National legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Camden National wird voraussichtlich am 27.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,32 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Camden National noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Camden National nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 66,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 12,55 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 75,7 Millionen USD umgesetzt worden.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,43 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,62 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 253,8 Millionen USD, gegenüber 293,8 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at