Erste Schätzungen: Camden National stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Camden National lässt sich voraussichtlich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Camden National die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,29 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,830 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Camden National mit einem Umsatz von insgesamt 66,4 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 92,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 27,96 Prozent verringert.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,35 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,84 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 270,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 372,9 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at