Erste Schätzungen: Camden National veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Camden National lädt voraussichtlich am 27.10.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 7,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,25 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Minus von 28,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 67,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 95,0 Millionen USD umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,38 USD, wohingegen im Vorjahr noch 3,84 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 269,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 372,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at