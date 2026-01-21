Erste Schätzungen: Camden Property Trust gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Camden Property Trust wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,330 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,81 Prozent verringert. Damals waren 0,370 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Camden Property Trust in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,55 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 393,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 387,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,43 USD, gegenüber 1,50 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten durchschnittlich auf 1,58 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 1,55 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at