Erste Schätzungen: Camden Property Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camden Property Trust äußert sich voraussichtlich am 30.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,321 USD gegenüber 0,740 USD im Vorjahresquartal.

14 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,56 Prozent auf 392,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 398,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,12 USD aus. Im Vorjahr waren 3,54 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 1,56 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at