Camden Property Trust Aktie
WKN: 985335 / ISIN: US1331311027
|
21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Camden Property Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Camden Property Trust wird voraussichtlich am 05.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,248 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,30 Prozent auf 384,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Camden Property Trust noch 398,0 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 4 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 1,08 USD je Aktie, gegenüber 3,54 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 1,54 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,59 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Camden Property Trust
|
06:21
|Erste Schätzungen: Camden Property Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.07.26
|Ausblick: Camden Property Trust veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: Camden Property Trust informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: Camden Property Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Camden Property Trust
Aktien in diesem Artikel
|Camden Property Trust
|89,00
|0,56%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX beenden Handel stärker -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt verbuchte zur Wochenmitte Gewinne. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich ebenfalls deutlich fester. An der Wall Street geht es am Mittwoch aufwärts. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.