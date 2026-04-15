Camden Property Trust Aktie
WKN: 985335 / ISIN: US1331311027
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15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Camden Property Trust stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Camden Property Trust stellt voraussichtlich am 30.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,273 USD. Das entspräche einer Verringerung von 24,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,360 USD erwirtschaftet wurden.
17 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 379,3 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 3,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 392,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,53 USD, während im vorherigen Jahr noch 3,54 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,57 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,59 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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