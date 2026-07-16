Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Cameco präsentiert in der voraussichtlich am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 16 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,383 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 813,7 Millionen CAD aus – das entspräche einem Minus von 7,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 877,0 Millionen CAD in den Büchern standen.

Die Erwartungen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,61 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,35 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,45 Milliarden CAD, gegenüber 3,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at