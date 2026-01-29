Cameco Aktie

WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cameco wird voraussichtlich am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

11 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cameco im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,456 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,310 CAD je Aktie gewesen.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 1,11 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Minus von 6,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,18 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,44 CAD, während im vorherigen Zeitraum noch 0,400 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 3,43 Milliarden CAD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 3,14 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at

