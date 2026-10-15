Cameco Aktie
WKN: 882017 / ISIN: CA13321L1085
|
15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Cameco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cameco wird voraussichtlich am 30.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,330 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 20,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 743,0 Millionen CAD gegenüber 614,6 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,46 CAD, gegenüber 1,35 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 3,47 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,48 Milliarden CAD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Cameco Corp.
|
15.10.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
30.07.26
|Ausblick: Cameco präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.26
|Erste Schätzungen: Cameco informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Cameco legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Cameco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Cameco Corp.
Aktien in diesem Artikel
|Cameco Corp.
|74,22
|1,81%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen belasten: ATX schließt deutlich schwächer -- DAX schlussendlich fester -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich klar im Minus, während der deutsche Leitindex moderat aufwärts tendierte. Die US-Börsen legten im Donnerstagshandel zu. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag tief abwärts.