Erste Schätzungen: Cameco stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Cameco lädt voraussichtlich am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,347 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 116,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,160 CAD je Aktie erzielt worden waren.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 7,22 Prozent auf 846,5 Millionen CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 789,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,65 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,35 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 16 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,50 Milliarden CAD, gegenüber 3,48 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at