Erste Schätzungen: Cameco zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cameco lässt sich voraussichtlich am 09.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Cameco die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,019 CAD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Cameco 0,120 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 459,8 Millionen CAD – ein Minus von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Cameco 550,0 Millionen CAD erwirtschaften konnte.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 11 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,271 CAD im Vergleich zu -0,170 CAD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,49 Milliarden CAD, gegenüber 1,80 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at