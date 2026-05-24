Erste Schätzungen: Campbell Soup informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Campbell Soup stellt voraussichtlich am 08.06.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal vor.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,485 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 120,45 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 USD je Aktie erzielt worden waren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten ein Minus von 3,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,39 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,48 Milliarden USD umgesetzt.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,18 USD je Aktie, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 16 Analysten durchschnittlich auf 9,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 10,25 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at