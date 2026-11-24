Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
|
24.11.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Campbell Soup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Campbell Soup wird voraussichtlich am 09.12.2026 das Zahlenwerk zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 17 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,417 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Campbell Soup 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Campbell Soup in dem im Oktober abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,56 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,68 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD, gegenüber 1,31 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 16 Analysten durchschnittlich auf 9,47 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 9,74 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Campbell Soup Co.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Campbell Soup stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
02.09.26
|Ausblick: Campbell Soup mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
19.08.26
|Erste Schätzungen: Campbell Soup zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.06.26
|S&P 500-Wert Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte ein Campbell Soup-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
08.06.26
|S&P 500-Papier Campbell Soup-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Campbell Soup von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
07.06.26
|Ausblick: Campbell Soup legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
01.06.26
|S&P 500-Papier Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Campbell Soup von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
25.05.26
|S&P 500-Titel Campbell Soup-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Campbell Soup von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Campbell Soup Co.
Aktien in diesem Artikel
|Campbell Soup Co.
|21,00
|-0,14%