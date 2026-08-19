Campbell Soup Aktie
WKN: 850561 / ISIN: US1344291091
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19.08.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Campbell Soup zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Campbell Soup wird voraussichtlich am 03.09.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
18 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,392 USD aus. Im letzten Jahr hatte Campbell Soup einen Gewinn von 0,480 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 2,15 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 7,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,32 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 18 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie, gegenüber 2,01 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 16 Analysten durchschnittlich bei 9,76 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 10,25 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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