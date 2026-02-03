Erste Schätzungen: Camtek mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Camtek wird voraussichtlich am 18.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,814 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 USD erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Camtek in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,36 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 127,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 117,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,20 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,42 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 495,1 Millionen USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 429,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at