Erste Schätzungen: Camtek verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Camtek lädt voraussichtlich am 10.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 12 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,760 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,690 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Camtek in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,57 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 130,2 Millionen USD im Vergleich zu 123,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 12 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,50 USD je Aktie, gegenüber 1,04 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 571,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 496,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at