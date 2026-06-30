Erste Schätzungen: Camurus AB gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Camurus AB wird voraussichtlich am 15.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 4 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,58 SEK je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Camurus AB 4,15 SEK je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Camurus AB in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 8,15 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 620,4 Millionen SEK im Vergleich zu 675,5 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,93 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 12,42 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,72 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,27 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at