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WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850

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27.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Camurus AB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Camurus AB wird voraussichtlich am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,47 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Camurus AB einen Gewinn von 3,35 SEK je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Camurus AB in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,01 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 619,8 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 558,3 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 14,30 SEK, gegenüber 12,42 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2,78 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,27 Milliarden SEK generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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