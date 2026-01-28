Camurus AB Aktie
WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850
|
28.01.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Camurus AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Camurus AB stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,07 SEK je Aktie gegenüber 2,50 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Camurus AB 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 620,7 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Camurus AB 553,1 Millionen SEK umsetzen können.
8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,20 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,39 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,35 Milliarden SEK, gegenüber 1,87 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Camurus AB
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Camurus AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
05.11.25
|Ausblick: Camurus AB veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Camurus AB präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)