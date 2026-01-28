Erste Schätzungen: Camurus AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camurus AB stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,07 SEK je Aktie gegenüber 2,50 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Camurus AB 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 620,7 Millionen SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Camurus AB 553,1 Millionen SEK umsetzen können.

8 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 13,20 SEK je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 7,39 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 2,35 Milliarden SEK, gegenüber 1,87 Milliarden SEK im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at