Camurus AB Aktie

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WKN DE: A2ABG7 / ISIN: SE0007692850

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Camurus AB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Camurus AB veröffentlicht voraussichtlich am 05.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,79 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 17,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 3,23 SEK erwirtschaftet wurden.

7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 704,5 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 24,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 567,1 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,07 SEK, gegenüber 12,42 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 10 Analysten durchschnittlich 2,83 Milliarden SEK im Vergleich zu 2,27 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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