Erste Schätzungen: Camurus AB stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Camurus AB lässt sich voraussichtlich am 16.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Camurus AB die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,324 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 81,80 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,780 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Camurus AB im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 177,4 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105,6 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 67,98 Prozent gesteigert.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,477 SEK, gegenüber -3,180 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 616,2 Millionen SEK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 336,0 Millionen SEK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at