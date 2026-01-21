Erste Schätzungen: Canada Goose legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canada Goose wird sich voraussichtlich am 05.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 9 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,64 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 13,89 Prozent erhöht. Damals waren 1,44 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Canada Goose soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 657,9 Millionen CAD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 609,4 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,964 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,980 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,44 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 1,35 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at