Canada Packers Aktie

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WKN DE: A416QK / ISIN: CA1351801073

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canada Packers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canada Packers gibt voraussichtlich am 30.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,560 CAD. Dies würde einer Verringerung von 51,30 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Canada Packers 1,15 CAD je Aktie vermeldete.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 422,5 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 6,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 452,0 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,74 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,58 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,80 Milliarden CAD, gegenüber 1,84 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

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