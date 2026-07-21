Canada Packers Aktie

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WKN DE: A416QK / ISIN: CA1351801073

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Canada Packers öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Canada Packers wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,550 CAD je Aktie gegenüber 0,790 CAD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten eine Verringerung von 7,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 436,7 Millionen CAD gegenüber 473,2 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,63 CAD, gegenüber 3,58 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,77 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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