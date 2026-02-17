Canada Packers Aktie

Canada Packers für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A416QK / ISIN: CA1351801073

17.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Canada Packers stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canada Packers lädt voraussichtlich am 04.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,540 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Canada Packers noch ein Gewinn pro Aktie von 1,70 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 0,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 428,0 Millionen CAD gegenüber 424,0 Millionen CAD im Vorjahrszeitraum.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,70 CAD, gegenüber 3,64 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 1,80 Milliarden CAD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,66 Milliarden CAD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

