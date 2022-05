Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) veröffentlicht voraussichtlich am 26.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 12 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 3,64 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 1,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 3,59 CAD je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 5,28 Milliarden CAD – ein Plus von 7,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) 4,93 Milliarden CAD erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,32 CAD, gegenüber 14,47 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 22,06 Milliarden CAD im Vergleich zu 20,02 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at