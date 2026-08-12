Canadian Imperial Bank of Commerce Aktie
WKN: 850576 / ISIN: CA1360691010
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12.08.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 27.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.07.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,50 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,16 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 7,99 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 47,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,17 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 12 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,32 CAD, gegenüber 8,62 CAD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 32,62 Milliarden CAD, nachdem im Vorjahr 61,64 Milliarden CAD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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