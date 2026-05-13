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13.05.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) gibt voraussichtlich am 28.05.2026 die Zahlen für das am 30.04.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,41 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,05 CAD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) in dem im April abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 48,01 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 7,78 Milliarden CAD im Vergleich zu 14,97 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,23 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,62 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 32,08 Milliarden CAD, gegenüber 61,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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