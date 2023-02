Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) gibt voraussichtlich am 24.02.2023 die Zahlen für das am 31.01.2023 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,73 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 15,20 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 2,04 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Das vergangene Quartal soll Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 5,71 Milliarden CAD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,50 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 3,84 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,85 CAD im Vergleich zu 7,05 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 23,19 Milliarden CAD, gegenüber 21,83 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at