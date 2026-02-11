Erste Schätzungen: Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) öffnet voraussichtlich am 26.02.2026 die Bücher zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 2,39 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC) einen Gewinn von 2,20 CAD je Aktie eingefahren.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 7,66 Milliarden CAD – das wäre ein Abschlag von 52,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 16,08 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 9,52 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 8,62 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 30,74 Milliarden CAD, gegenüber 61,64 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at