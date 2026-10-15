Canadian National Railway Aktie
WKN: 897879 / ISIN: CA1363751027
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15.10.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Canadian National Railway informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Canadian National Railway äußert sich voraussichtlich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 24 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,08 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Canadian National Railway ein EPS von 1,83 CAD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 21 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,63 Milliarden CAD aus – eine Steigerung von 11,27 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Canadian National Railway einen Umsatz von 4,17 Milliarden CAD eingefahren.
Insgesamt erwarten 27 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 8,12 CAD je Aktie, gegenüber 7,57 CAD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 24 Analysten durchschnittlich auf 18,62 Milliarden CAD fest. Im Vorjahr waren noch 17,30 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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