Erste Schätzungen: Canadian National Railway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Canadian National Railway präsentiert in der voraussichtlich am 25.10.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2022 endete.

27 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 2,00 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 31,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 1,52 CAD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 23 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,32 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 20,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,59 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,29 CAD, gegenüber 5,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 24 Analysten durchschnittlich auf 16,77 Milliarden CAD geschätzt, nachdem im Vorjahr 14,48 Milliarden CAD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at