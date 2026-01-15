Canadian National Railway Aktie

WKN: 897879 / ISIN: CA1363751027

15.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Canadian National Railway stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Canadian National Railway lädt voraussichtlich am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

24 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,98 CAD aus. Im letzten Jahr hatte Canadian National Railway einen Gewinn von 1,82 CAD je Aktie eingefahren.

Canadian National Railway soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,45 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 21 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,36 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 27 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7,52 CAD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7,01 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich auf 17,28 Milliarden CAD, gegenüber 17,05 Milliarden CAD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

Canadian National Railway Co. 85,36 -0,02%

