Erste Schätzungen: Canadian National Railway stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Canadian National Railway lässt sich voraussichtlich am 24.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Canadian National Railway die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

23 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,93 CAD. Im Vorjahresquartal waren 1,87 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

20 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,43 Prozent auf 4,55 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,27 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 26 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 7,89 CAD im Vergleich zu 7,57 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 24 Analysten durchschnittlich bei 18,04 Milliarden CAD, gegenüber 17,30 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at