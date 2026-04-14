Erste Schätzungen: Canadian National Railway veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Canadian National Railway wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

24 Analysten schätzen, dass Canadian National Railway für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,80 CAD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,85 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite soll Canadian National Railway 21 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,36 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 0,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Canadian National Railway 4,40 Milliarden CAD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 28 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 7,88 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 7,57 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,82 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 17,30 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at